Mali, uçuşlarını iptal eden hava yolu şirketlerinin uçuş hakkını kaybedeceğini duyurdu

Mali cunta yönetimi, uçuşlarına devam etmeyen hava yolu şirketlerinin slot haklarını kaybedeceğini açıkladı.

Mali Ulaştırma Bakanı Madina Sissoko, yaptığı açıklamada, Mali'de faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinden, uçuşlarına devam edip etmeyeceklerini teyit etmeleri gerektiğini belirtti.

Sissoko, şirketlerin 15 Ocak'tan itibaren 72 saat içinde uçuşlarına devam edip etmeyeceklerine ilişkin bilgi vermeleri gerektiğini kaydetti.

Bakan Sissoko, uçuşlarını iptal eden hava yolu şirketlerinin, havaalanını kullanma izni slot haklarını kaybedeceklerini açıkladı.

Mali'de 24 Mayıs'ta darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, seçimin en kısa sürede yapılacağı sözü vermesine rağmen, seçimi 2 Ocak'ta 5 yıl erteleme kararı almıştı.

Erteleme kararı üzerine Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali ile diplomatik ilişkileri askıya almış ve kara ve hava sınırlarını kapatmıştı.

Kararın ardından, başta Air Fransa, Air Senagal, Air Burkina gibi hava yolu şirketleri Mali'ye uçuşları durdurmuştu.