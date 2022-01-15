Mali, uçuşlarını iptal eden hava yolu şirketlerinin uçuş hakkını kaybedeceğini duyurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mali, uçuşlarını iptal eden hava yolu şirketlerinin uçuş hakkını kaybedeceğini duyurdu

Mali, uçuşlarını iptal eden hava yolu şirketlerinin uçuş hakkını kaybedeceğini duyurdu
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Mali cunta yönetimi, uçuşlarına devam etmeyen hava yolu şirketlerinin slot haklarını kaybedeceğini açıkladı.

Mali cunta yönetimi, uçuşlarına devam etmeyen hava yolu şirketlerinin slot haklarını kaybedeceğini açıkladı.

Mali Ulaştırma Bakanı Madina Sissoko, yaptığı açıklamada, Mali'de faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinden, uçuşlarına devam edip etmeyeceklerini teyit etmeleri gerektiğini belirtti.

Sissoko, şirketlerin 15 Ocak'tan itibaren 72 saat içinde uçuşlarına devam edip etmeyeceklerine ilişkin bilgi vermeleri gerektiğini kaydetti.

Bakan Sissoko, uçuşlarını iptal eden hava yolu şirketlerinin, havaalanını kullanma izni slot haklarını kaybedeceklerini açıkladı.

Mali'de 24 Mayıs'ta darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, seçimin en kısa sürede yapılacağı sözü vermesine rağmen, seçimi 2 Ocak'ta 5 yıl erteleme kararı almıştı.

Erteleme kararı üzerine Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali ile diplomatik ilişkileri askıya almış ve kara ve hava sınırlarını kapatmıştı.

Kararın ardından, başta Air Fransa, Air Senagal, Air Burkina gibi hava yolu şirketleri Mali'ye uçuşları durdurmuştu.

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi
AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Mali cunta yönetimi, uçuşlarına devam etmeyen hava yolu şirketlerinin slot haklarını kaybedeceğini açıkladı.

title