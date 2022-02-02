Mali Şube'den "sahtecilik" operasyonu

Mali Şube ekipleri, Ocak ayı içerisinde 3 ayrı sahtecilik operasyonu düzenledi. Operasyonlarda çeşitli kamu kurumlarının mühürlerinin sahtesini yapan, sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen ve sahte ilaç kutusu basan zanlılar gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ocak ayı içerisinde 3 ayrı "sahtecilik" operasyonuna imza attı.

Operasyonların ilki Maltepe'de gerçekleşti. İnşaatların elektrik tesisatı projelerine belediye ve kamu kurumlarının sahte mühür ve kaşeleri vurularak sahte belgeler hazırlandığını tespit eden polis ekipleri 5 Ocak'ta operasyon için düğmeye bastı. İş yerine yapılan baskında çeşitli belediye ve kamu kurumları başta olmak üzere 203 adet kaşe ve mühür ele geçirildi. Gözaltına alının 1 kişi ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir diğer sahtecilik operasyonu da Bahçelievler'de düzenledi. Sahte kimlik ve ehliyet yapan bir şahsı takibe alan polis ekipleri 19 Ocak'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda sahte belge üretimi yapımında kullanılan bilgisayar, renkli yazıcı ve tarayıcı ile yeni ve eski kimlik yapımında kullanılan çok sayıda boş suret, hologram ve İçişleri Bakanlığı mührü bulunan şeffaf belgeler, sahte pasaport ve sahte aile cüzdanı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış bordo renkli deri malzemeler ile 2 adet basılmış sahte göç idaresi ikamet izin kimliği, 2 adet basılmış sahte kalfalık belgesi ve sahte belge yapımında kullanılmak üzere çok sayıda laminasyon filmi ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ocak ayında yapılan son operasyon ise Zeytinburnu'nda düzenledi. Bir iş yerinde sahte ilaç kutularının basımı yapıldığını tespit eden ekipler, 26 Ocak günü harekete geçti. Adreste yapılan aramalarda etiket-barkod kesim makinesi, etiket-barkod basım makinesi, etiket-barkod yazıcısı, 35 adet sahte ilaç kutusu yapımında kullanılan matbaa kalıbı, 75 bin 725 adet Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaç markalarına ait sahte ve boş ilaç kutusu, 87 bin 500 adet sahte prospektüs,

250 adet Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara ait dolu ilaç kutusu ele geçirildi

Polis ekipleri aramaların devamında matbaa olarak kullanılan iş yerinde sadece sahte ilaç kutusu imalatı yapılmadığı, çeşitli eşyaların da sahte olarak üretildiğini belirledi. Polis ekipleri iş yerinde 2 bin 250 adet sahte alkol bandrolü, 500 adet sahte İngiliz Pulu, 100 adet sahte para hologramları, 500 adet sahte TAPDK bandrolü, yüz adet spor kulüplerine ait sahte ürün bandrolü, 5 bin adet şanzıman yağında kullanılan ürün bandrolü ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/ İHA)