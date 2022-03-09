Mali Savunma Bakanı Camara'nın Rusya'ya gittiği iddia edildi

Mali Savunma Bakanı Saido Camara ve Genel Kurmay Başkanı Alou Boi Diarra'nın gizlice Rusya'ya giderek görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Fransız Jeune Afrique dergisi, Savunma Bakanı Camara ve Diarra'nın 6 Mart'ta başkent Bamako'dan ayrıldığını yazdı.

Haberde, ikilinin Rusya'da çeşitli görüşmelerde bulunduğu belirtilirken, iki ismin 8 Mart itibarıyla hala Moskova'da oldukları kaydedildi.

Camara ve Diarra, geçen yıl birçok kez Rusya'yı ziyaret etmişti.

Mali'nin, Wagner grubuyla 1000 kadar paralı askerin ülkede savaşması konusunda anlaştığı, paralı askerlerin aralık sonundan bu yana ülkede konuşlandığı biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle Rusya'nın dünyada çeşitli bölgelerde görev yapan Wagner savaşçılarını ülkeye çağırdığı iddia edilmişti.

Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'deki Wagner askerlerinin bir kısmının savaşmak üzere Rusya'ya döndüğü belirtilmişti.