Mali - Ruanda maçı ne zaman, hangi kanalda? Mali - Ruanda maçı şifresiz mi? Mali - Ruanda maçı hakemi kim?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Mali - Ruanda bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Mali - Ruanda maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.