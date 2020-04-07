- Mali ordusuna ait helikopter düştü: 2 ölü
- Mali ordusuna ait helikopter düştü: 2 ölü Mali ordusuna ait bir helikopterin ülkenin Mopti bölgesinde düşmesi sonucu 2 askeri pilot hayatını kaybetti.
07.04.2020 23:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:46
- Mali ordusuna ait helikopter düştü: 2 ölü
BAMAKO - Mali ordusuna ait bir helikopterin ülkenin Mopti bölgesinde düşmesi sonucu 2 askeri pilot hayatını kaybetti.
Mali'de Sivari kampında terör operasyonları kapsamında eğitim tatbikatı yapan askeri helikopter düştü. Kaza sonucu helikopterdeki 2 askeri pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın neden yaşandığı henüz tespit edilemezken kazaya yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Kaynak: İHA