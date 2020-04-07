Mali ordusuna ait helikopter düştü: 2 ölü
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Pilot, 3. Sayfa

Mali ordusuna ait helikopter düştü: 2 ölü

Mali ordusuna ait bir helikopterin ülkenin Mopti bölgesinde düşmesi sonucu 2 askeri pilot hayatını kaybetti.

07.04.2020 23:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:17
Mali ordusuna ait helikopter düştü: 2 ölü

Mali ordusuna ait bir helikopterin ülkenin Mopti bölgesinde düşmesi sonucu 2 askeri pilot hayatını kaybetti.

Mali'de Sivari kampında terör operasyonları kapsamında eğitim tatbikatı yapan askeri helikopter düştü. Kaza sonucu helikopterdeki 2 askeri pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın neden yaşandığı henüz tespit edilemezken kazaya yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - BAMAKO

Kaynak: İHA

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