Mali ordusu 27 isyancıyı etkisiz hale getirdi - Haberler
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Mali ordusu 27 isyancıyı etkisiz hale getirdi

Mali ordusu 27 isyancıyı etkisiz hale getirdi
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Mali ordusu, ülkenin Burkina Faso sınırına yakın Mapti bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 27 isyancıyı öldürdü.

Mali ordusu, ülkenin Burkina Faso sınırına yakın Mapti bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 27 isyancıyı öldürdü.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMA) yapılan açıklamada, dün 8 askerin öldürüldüğü Mapti bölgesinin Souhe mevkisinde hava operasyonu düzenlediği bildirildi.

Düzenlenen operasyonla aralarında liderlerin de olduğu 27 isyancının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yine aynı bölgede dün isyancılar ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 31 isyancı öldürülmüştü.

Sahel bölgesinde Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Terör örgütleri, Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen saldırılarına devam ediyor.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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