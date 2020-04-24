Mali'nin Mopti bölgesinde silahlı saldırı: 12 ölü
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Mali'nin Mopti bölgesinde silahlı saldırı: 12 ölü

Mali'nin orta kesimindeki Mopti bölgesinde bir beldeye düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

24.04.2020 00:36 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:36
Mali'nin Mopti bölgesinde silahlı saldırı: 12 ölü

Mali'nin orta kesimindeki Mopti bölgesinde bir beldeye düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sangha beldesi yöneticisi Boubou Ali Dolo, basına yaptığı açıklamada, Fulani grupların salı günü beldeye saldırdıklarını belirtti.

Saldırganların 12 kişiyi öldürdüğünü, 6 kişinin henüz bulunamadığını ifade eden Dolo, 500'den fazla büyükbaş hayvanın da çalındığını aktardı.

Mali'deki şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Ogossagou köyündeki Fulanilere, avcı Dogonlara ait kıyafetler giyen silahlı kişilerce geçen yıl 23 Mart'ta düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve çok sayıda ev ateşe verilmişti.

Haziran başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan çatışmalarda da yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: AA

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