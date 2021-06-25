Mali'nin kuzeyinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 Barış Gücü askeri yaralandı

Mali'nin kuzeyindeki Gao bölgesinde Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin bomba yüklü araçla hedef alındığı saldırıda 15 asker yaralandı.

Mali'nin kuzeyindeki Gao bölgesinde Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin bomba yüklü araçla hedef alındığı saldırıda 15 asker yaralandı.

Ulusal medyadaki haberlere göre bomba yüklü araç aralarında Alman askerlerin de olduğu BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı.

Saldırıda 15 Barış Gücü askeri yaralandı.

Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan Fransız askerleri, 21 Haziran'da bomba yüklü araçla saldırıya uğramış, 6 asker yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez