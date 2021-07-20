Mali'nin geçici Devlet Başkanı Goita bıçaklı saldırıdan yara almadan kurtuldu
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Mali'nin geçici Devlet Başkanı Goita bıçaklı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Mali'nin geçici Devlet Başkanı Goita bıçaklı saldırıdan yara almadan kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan Bamako Ulu Camii'nde bayram namazı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan geçici Devlet Başkanı Assimi Goita'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan Bamako Ulu Camii'nde bayram namazı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan geçici Devlet Başkanı Assimi Goita'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan Bamako Ulu Camii'nde bayram namazını kılan geçici Devlet Başkanı Assimi Goita, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından açıklama yapan Goita, "Her şey yolunda, sorun yok. Lider olmanın bir parçası" ifadelerini kullanarak, "Mutsuz insanlar ve istikrarı bozmaya çalışacak insanlar her zaman vardır" dedi.

Saldırıyı "münferit bir eylem" olarak nitelendiren Goita, güvenlik görevlilerinin saldırı sırasında ise gayet sakin olduklarını belirtti. Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganın güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktarıldı.

Saldırı sırasında Goita'nın yakınlarında oturan Başbakan Choguel Maiga ise yaptığı açıklamada, elinde bıçak olan bir kişinin bayram namazı sonunda Goita'ya yaklaştığını ve boynundan bıçaklamaya çalıştığını aktardı. Maiga, "Bildiğiniz gibi, geçici devlet başkanı bir özel kuvvetler subayı ve içgüdülerinin saldırganın amacına ulaşmasını engellemeye yardımcı olduğuna inanıyorum" dedi.

Mali basını ise, saldırı nedeni ile 2 kişinin güvenlik görevlileri tarafından zorla camide çıkarıldığını ifade ederken, saldırıya karışıp karışmadıkları henüz bilinmiyor.

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordunun 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiği darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Ndaw, Başbakanı Ouane ve Savunma Bakanı Doucoure tutuklanmış ve ülkede ikinci darbe yapılmıştı. Ardından darbelere öncülük eden Assimi Goita, geçici devlet başkanı olmuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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