Mali'nin ev hapsinde tutulan eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanı serbest kalabilir
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Mali'nin ev hapsinde tutulan eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanı serbest kalabilir

Mali'nin ev hapsinde tutulan eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanı serbest kalabilir
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbenin ardından ev hapsinde tutulan eski Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin yakın zamanda serbest bırakılabileceği belirtildi.

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbenin ardından ev hapsinde tutulan eski Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin yakın zamanda serbest bırakılabileceği belirtildi.

Ülkede 26 Temmuz'dan bu yana incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) bağımsız insan hakları uzmanı Alioune Tine, son durum ve sivil geçiş sürecinin dinamiklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ev hapsinde bulunan N'daw ve Ouane'yi ziyaret ettiğini belirten Tine, ikisinin de en kısa sürede serbest bırakılması için yetkililerle görüştüğünü söyledi.

Tine, yetkililerin N'daw ve Ouane'nin serbest bırakılmasına "son derece sıcak" yaklaştığına işaret ederek, sağlık durumlarının da iyi olduğunu dile getirdi.

Tine ayrıca yetkililerden, geçiş sürecinin mevcut Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya 20 Temmuz'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunan zanlının, gözaltında hayatını kaybetmesine ilişkin acilen kapsamlı bir soruşturmanın başlatılmasını talep ettiğini aktardı.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı N'daw ve Başbakan Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Ndaw ve Ouane, 27 Mayıs'a kadar bir önceki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Keita'nın da tutulduğu Kati kışlasında alıkonulmuş, akabinde ev hapsinde tutulmaya başlanmıştı.

Goita ise 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Maiga'yı getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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