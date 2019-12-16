Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Toumani Toure ülkesine döndü
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Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Toumani Toure ülkesine döndü

Afrika ülkesi Mali'de 2012'de darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin 7 yıl sonra ülkesine döndüğü belirtildi.

16.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:26
Mali'nin devrik Cumhurbaşkanı Toumani Toure ülkesine döndü

ülkesi Mali'de 2012'de darbeyle devrilen eski Amadou Toumani Toure'nin 7 yıl sonra ülkesine döndüğü belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, 2012'den bu yana 'de sürgünde olan Toure, havalimanında kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Destekçileri ayrıca eski Cumhurbaşkanı'nın evinin etrafında toplandı.

Toure'nin Mali'de siyaset hayatına devam etmeyeceği belirtiliyor.

Amadou Toumani Toure, 22 Mart 2012'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir ay kala darbeyle devrilmişti.

Kaynak: AA
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