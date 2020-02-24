Mali Muşavirlerden Ocak ayı SGK bildirgesinin uzatılması talebi

24.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:05

Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Pehlivan, Ocak Ayı SGK bildirge süresinin uzatılmasını istedi.



Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Pehlivan, 2020 Ocak ayı SGK bildirgelerinin uzatılması isteyerek, uzatmaların geç kalmadan yayınlanmasını talep ettiklerini söyledi. Pehlivan, "Bilindiği üzere, 6486 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.maddesi kapsamında 5 puanlık sigorta primi hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puan ilave bölgesel prim desteği hazine tarafından karşılanmaktaydı. 46486 Sayılı 6 Puanlık bölgesel hazine prim desteği 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermişti. 46486 sayılı 6 puanlık bölgesel prim teşviki 23 Şubat 2020 pazar gecesi 31048 nolu Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmıştır. Teşvikin uzama kararının SGK bildirimlerinin son günü 24 Şubat 2020 tarihinden bir gün önce pazar günü açıklanması meslektaşlarımızı büyük sıkıntıya sokmuştur. Kararın yayınlanması akabinde Odamız tarafından meslektaşlarımız konu hakkında ivedilikle bilgilendirilmiştir. Maalesef çoğu meslektaşımız pazar tatillerini bırakarak bürolarına gitmek zorunda kalmışlardır. Bu tutum meslek mensuplarımıza yapılmış büyük bir haksızlıktır. 24 Şubat 2020 tarihinde binlerce aylık prim ve hizmet bildirgesini bütün meslektaşlarımız diğer işlerini bırakarak yapmaya çalışmaktadır. Bir gün içerisinde bu iş yükünü ne sistem kaldırır ne de meslektaşlarımız yapabilir. Bu ay içerisinde iki gün sonra 26 Şubat 2020 son günü olan KDV Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamelerinin de gönderileceği dikkate alınarak Ocak/2020 Ayına ait APH Bildirgelerinin verilme süresinin 28 Şubat 2020 tarihine uzatılması ve uzatma kararının da ivedilikle açıklanması gerekmektedir. Aksi takdirde hem mükellefler mağdur olacaktır hem de hazine alması gereken parayı zamanında alamayacaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA