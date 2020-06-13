Malî müşavirler, meslek kanununun 31. yıl dönümünü kutladı
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Malî müşavirler, meslek kanununun 31. yıl dönümünü kutladı

BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, meslektaşlarının taleplerinin karşılanmasını isteyerek, "Yaşanan salgın sürecinde meslek mensupları olarak fedakarlıkla çalışmaya devam ettik.

Malî müşavirler, meslek kanununun 31. yıl dönümünü kutladı
13.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:03

BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, meslektaşlarının taleplerinin karşılanmasını isteyerek, "Yaşanan salgın sürecinde meslek mensupları olarak fedakarlıkla çalışmaya devam ettik. Böylesine önemli bir meslek grubunun taleplerinin toplum yararına talepler olduğunun artık yetkililerce de anlaşılmasını istiyoruz" dedi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO), 13 Haziran 1989 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı Meslek Yasasının 31. yılında Heykel Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Salgın sebebiyle yalnızca yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törende konuşan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, "Uzun bir bekleyişten sonra yasal statüye kavuşan meslek yasamızın 31. yıl dönümü, tüm meslek camiamıza kutlu olsun. Gelişmiş batı ülkelerinde yüz yıl önce, ülkemizde ise ancak otuz bir yıl önce yasal statüsüne kavuşan, ülke ekonomisine önemli katkılar sunan mesleğimizin 31. yılını, maalesef ki buruk kutluyoruz. Geçtiğimiz 31 yıl içerisinde meslek mensuplarımız, ülke ekonomisinin gelişimi için çalışmış, ürettiği değeri toplumla paylaşmış, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiş, devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumlulukla ve özveri ile yerine getirmiştir. Muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleriyle ekonominin en önemli paydaşlarından biri olan camiamız, çağın gerektirdiği teknolojik yeterliliğe ayak uydurabilmiş, yurt içi ve yurt dışındaki tüm gelişmeleri izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Bütün bu gayretli çalışmalara karşın, camiamızın çözümü son derece basit ve insancıl talepleri, maalesef görmezden gelinmiştir" dedi.

"Düzenlemeler belirli bir meslek grubuna yönelik olmamalı"

Meslek camialarının yıllardan beri çözüme kavuşturulmayan sorunlarından ve meslek mensupları olarak taleplerinden bahseden BSMMMO Başkanı Yılmaz, şunları söyledi:

"Meslektaşlarımız hastane yataklarında yatarken, evladını, annesini, babasını mezara yeni koymuşken, yeni doğum yapmışken bile beyanname ve bildirim göndermek zorunda kalıyor. Taleplerimizin bir kısmı karşılansa da mükellefler için geçerli olan mücbir sebep halinin meslek mensupları için de geçerli olması sağlanmalıdır. Hali hazırda mevcut olan mali tatil, gerçek bir tatil olmaktan çok uzaktadır. Mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir. Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir merkezde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır. Ayrıca getirilen ek yükümlülüklerin bedelinin eş zamanlı olarak ücret tarifesine dahil edilmesini talep ediyoruz. Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir. Dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalıdır. Serbest meslek geliri, Gelir Vergisi Kanunu'na göre tahsilat esasına bağlı olmasına karşın, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre hizmetin ifa edilmiş olmasından dolayı tahakkuk esasına bağlı tutulmuştur. Serbest meslek geliri Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de tahsilat esasına bağlanmalıdır. Ayrıca, Kamu İdaresi bürokrasisinden de yeni dönemde paydaş anlayışı ile hareket etmelerini bekliyor, özellikle meslek örgütümüze bakış açısının değişmesini, meslek örgütümüzün taleplerinin dikkate alınarak işbirliği ortamının tesis edilmesini talep ediyoruz. Küreselleşsen dünyada yabancı sermaye ile birebir çalışan ve iş dünyasına yön vermek zorunda olan meslek mensuplarımızın dünya ile entegrasyonunu artıracak tedbirler alınmalı, yeşil pasaport uygulamasına dahil edilerek yurt dışına çıkış kolaylığı sağlanmalıdır."

Doğan Yılmaz, düzenlemeler yapılırken konuların bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ve sadece belirli bir meslek grubuna ve faaliyet alanına özel imtiyaz sağlayacak nitelikte olmaması gerektiğinin de altını çizdi.

"Taleplerimiz toplum yararına"

Yaşanan salgın sürecinde meslek mensuplarının fedakarlıkla yürüttüğü faaliyetlerin öneminin kamuoyu tarafından takdir edildiğini belirten Başkan Yılmaz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Böylesine önemli bir meslek grubunun taleplerinin toplum yararına talepler olduğunun, artık yetkililerce de anlaşılmasını istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle meslek kanunumuzun 31. yıldönümünü kutluyor, mesleki taleplerimizin yerine getirilmesini temenni ediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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