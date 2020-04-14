Mali müşavirler ekonominin ve ticaretin temel taşıdır
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda DÜNYA için bir yazı kaleme aldı.
14.04.2020 04:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 04:53
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda DÜNYA için bir yazı kaleme aldı.
Kaynak: Dunya.com