Mali müşavirler ekonominin ve ticaretin temel taşıdır Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda DÜNYA için bir yazı kaleme aldı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda DÜNYA için bir yazı kaleme aldı. Kaynak: Dunya.com