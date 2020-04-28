Mali müşavirler desteklenmeli Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınının mali müşavirler üzerindeki etkilerine ilişkin DÜNYA için bir yazı kaleme aldı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınının mali müşavirler üzerindeki etkilerine ilişkin DÜNYA için bir yazı kaleme aldı. Kaynak: Dunya.com