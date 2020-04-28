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Mali müşavirler desteklenmeli

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınının mali müşavirler üzerindeki etkilerine ilişkin DÜNYA için bir yazı kaleme aldı.

Mali müşavirler desteklenmeli
28.04.2020 04:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 04:58

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınının mali müşavirler üzerindeki etkilerine ilişkin DÜNYA için bir yazı kaleme aldı.

Kaynak: Dunya.com

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