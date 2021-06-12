Mali müşavirler 32'inci yıllarını kutladı

Mali müşavirler 32'inci yıllarını kutladı Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Birliği mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 32'nci yılını kutladı.

Mali müşavirler 32'inci yıllarını kutladı

BURSA - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Birliği mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 32'nci yılını kutladı.

Heykel Meydanı'nda bir araya gelen mali müşavirler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk sunma törenin ardından konuşan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, "13 Haziran 1989 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek yasamızın yasal statüye kavuşmasının 32'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Uzun bir bekleyişten sonra yasal statüye kavuşan meslek yasamızın 32'inci yıl dönümü tüm meslek camiamıza kutlu olsun. Devletin vergi gelirini arttırılmasına katkı sunan devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan işletme ve firmaların muhasebe ve denetim işlerini gerçekleştiren mali müşavirlik mesleğinin günümüzde hala önemli ve çözülememiş sorunları bulunmaktadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker