Mali müşavir kadın, ofisinde ölü bulundu
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Mali müşavir kadın, ofisinde ölü bulundu

Mali müşavir kadın, ofisinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 49 yaşındaki kadın, çalıştığı ofisinde gece saatlerinde ölü bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 49 yaşındaki kadın, çalıştığı ofisinde gece saatlerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1202 sokak üzerinde bulunan bir iş merkezi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre kendisinden bir süredir haber alınamayan ve mali müşavirlik yaptığı öğrenilen Tülay Keseli'den (49) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası iş merkezinde bulunan ofise giden polis ekipleri çilingir yardımıyla iş yerinin kapısını açtı.

Ölü bulundu

İçeri giren polis ekipleri kadını yerde hareketsiz yatarken bulurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tülay Keseli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Belediyeye tabibi tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının ölümü şüpheli bulundu. Keseli'nin cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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