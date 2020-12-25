Mali muhalefet lideri Cisse Covid-19'dan öldü
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Mali muhalefet lideri Cisse Covid-19'dan öldü

25.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:56
Mali muhalefet lideri Cisse Covid-19'dan öldü

Mali'de Mart ayından kaçırılan ve Ekim ayında serbest bırakılan muhalefet lideri Soumaila Cisse, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Mali'de Mart ayından kaçırılan ve Ekim ayında serbest bırakılan muhalefet lideri Soumaila Cisse, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Mali'de geçtiğimiz Mart ayında silahlı gruplar tarafından kaçırılan ve Ekim ayında serbest bırakılan muhalefet lideri Soumaila Cisse, yakalandığı yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Cisse'nin Sözcüsü Nouhoum Togo, Cisse'nin dün gece Fransa'nın başkenti Paris'te öldüğünü belirtti.

Cisse, Timbuktu'nun kuzey bölgesinde seçim kampanyası yürütürken, Mart ayında silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı. Ekim ayında Fransız yardım görevlisi Sophie Petronin ve iki İtalyan rehineyle birlikte serbest bırakılmıştı. - BAMAKO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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