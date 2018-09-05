Mali Merkezli Örgüt Listede

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mali'de faaliyet gösteren Cemaat Nusret İslam Vel Muslimi'n adlı örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör listesine aldığını duyurdu.

Bakanlık, Mali merkezli örgüte ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cemaat Nusret İslam Vel Muslim'in örgütünün "Yabancı Terör Örgütleri" listesine alındığını belirtti.

Açıklamada, örgütle bağlantılı kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulduğunu ve bu örgüte mensup kişilerle ilişkiye girilmesinin ve destek verilmesinin "suç" olarak değerlendirileceği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Cemaat Nusret İslam Vel Muslim'in adlı örgütün kendisini El Kaide'nin Mali kolu olarak tanımladığına işaret edilerek, grubun 2017 yılının Mart ayından bu yana çok sayıda kaçırma ve saldırı eylemlerine karıştığı bilgisi paylaşıldı.