Mali kökenli AP milletvekili, Belçika polisinin ırkçı saldırısına uğradığını iddia etti
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Mali kökenli AP milletvekili, Belçika polisinin ırkçı saldırısına uğradığını iddia etti

Mali kökenli Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Pierrette Herzberger-Fofana, Belçika polisi tarafından ırkçı saldırıya uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Mali kökenli AP milletvekili, Belçika polisinin ırkçı saldırısına uğradığını iddia etti
18.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:32

Mali kökenli Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Pierrette Herzberger-Fofana, Belçika polisi tarafından ırkçı saldırıya uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Almanya'dan milletvekili olan 71 yaşındaki Herzberger-Fofana, AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, dün Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu'nda, polisin siyahi olduğu için kendisine sert davrandığını iddia etti.

Herzberger-Fofana, kendisinin, 9 polis tarafından kontrol edilen iki siyahi gencin resmini çekmeye çalışırken müdahaleye uğradığını belirtti.

Polisin sert bir şekilde telefon ve çantasını aldığını, bacaklarını ayırarak duvara dayadığını ve aramak istediğini anlatan Herzberger-Fofana, "Bunun ayrımcı ve ırkçı eğilimleri olan bir davranış olduğunu düşünüyorum. Beni aşağıladılar. Bugün şikayette bulundum çünkü polis şiddeti soruşturulmalı." diye konuştu.

Herzberger-Fofana, George Floyd hadisesiyle tüm dünyanın polis şiddetinin nelere yol açabileceğini gördüğüne işaret ederek, "Bu hadise bende büyük travma yarattı." dedi.

Aralarında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de bulunduğu AP Genel Kurulu katılımcıları gözyaşlarına boğulan Herzberger-Fofana'yı bir süre alkışladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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