Mali hükümeti, Wagner ile anlaşacağı yönündeki iddiaları yalanlamadı - Haberler
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Mali hükümeti, Wagner ile anlaşacağı yönündeki iddiaları yalanlamadı

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Mali hükümeti, Wagner ile anlaşacağı yönündeki iddiaları yalanlamadı

Mali'de 24 Mayıs'taki darbeden sonra kurulan geçiş hükümetinin başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner ile anlaşma yapılacağı yönündeki iddiaları yalanlamadı ve "B planına ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

Mali'de 24 Mayıs'taki darbeden sonra kurulan geçiş hükümetinin başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner ile anlaşma yapılacağı yönündeki iddiaları yalanlamadı ve "B planına ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

Maiga, basına yaptığı açıklamada, Mali ile Wagner arasında paralı asker konuşlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalanacağı iddialarına yanıt verdi.

Fransa'nın sonlandıracağını duyurduğu Barkhane Operasyonu'na atıfta bulunan Maiga, "Ortaklarımız bazı alanlardan çekilme kararı aldığında ve yarın çekildiklerinde ne yapacağız? B planımız olmasın mı?" ifadesini kullandı.

Choguel Kokalla Maiga, bu alanların doldurulması gerektiğini ancak yeteri kadar askeri birlik olmadığını kaydederek, B planıyla neyi kastettiğine ise açıklık getirmedi.

Mali'ye 1000 Rus paralı asker gönderilecek iddiası

Amerikan basınında, Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Haber de, yaklaşık 1000 paralı askerin, Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, bu iddialara, "Eğer Malili yetkililer, Wagner grubuyla böyle bir anlaşma imzalayacak olursa bu durum endişe verici olmasının yanı sıra Sahel ülkelerini desteklemek için yıllardır yaptığımız ve yapmayı planladığımız her şeyi anlamsız kılar." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de Mali'yi, Wagner şirketi ile anlaşmaması konusunda uyararak, "Böyle bir anlaşma, Almanya'nın Fransa, Avrupa Birliği ve BM ile birlikte sekiz yıldır Mali'de yaptığı her şeyle çelişiyor." yorumunda bulunmuştu.

Mali Savunma Bakanlığı ise böyle bir anlaşmadan haber dar olmadıklarını ancak herkesle görüşmeye açık olduklarını belirtmişti.

Barkane Operasyonu sonlandırılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel'de yürüttükleri Barkhane Operasyonu'nu, gelecek yılın ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını, ancak bölgeden çekilmeyeceklerini duyurmuştu.

Mali'de Barkhane sonrası Avrupa ülkelerinden oluşan Takuba Görev Gücü'nün daha etkin olması hedefleniyor.

Adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba Görev Gücü'nde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te Sahel'de Barkhane Operasyonu'nu başlatmıştı.

Sahel'de Barkhane sonrası Wagner dönemi başlayabilir

Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılmasıyla Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Wagner olabileceği belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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