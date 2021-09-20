Mali hükümeti ile Rus Wagner Grubu arasında paralı asker anlaşması yapıldığı iddiası - Haberler
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Mali hükümeti ile Rus Wagner Grubu arasında paralı asker anlaşması yapıldığı iddiası

AA - Haberler | Dünya
Mali hükümeti ile Rus Wagner Grubu arasında paralı asker anlaşması yapıldığı iddiası

Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun anlaşmaya vardığı, ülkeye 1000 Rus paralı askerin gönderileceği iddia edilmişti. Geçiş hükümetinin başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner ile anlaşma yapılacağı yönündeki iddiaları yalanlamadı ve "B planına ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

Amerikan basınında, Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti. Haber de, yaklaşık 1000 paralı askerin, Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, bu iddialara, "Eğer Malili yetkililer, Wagner grubuyla böyle bir anlaşma imzalayacak olursa bu durum endişe verici olmasının yanı sıra Sahel ülkelerini desteklemek için yıllardır yaptığımız ve yapmayı planladığımız her şeyi anlamsız kılar." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de Mali'yi, Wagner şirketi ile anlaşmaması konusunda uyararak, "Böyle bir anlaşma, Almanya'nın Fransa, Avrupa Birliği ve BM ile birlikte sekiz yıldır Mali'de yaptığı her şeyle çelişiyor." yorumunda bulunmuştu. Mali Savunma Bakanlığı ise böyle bir anlaşmadan haber dar olmadıklarını ancak herkesle görüşmeye açık olduklarını belirtmişti.

Mali'de 24 Mayıs'taki darbeden sonra kurulan geçiş hükümetinin başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner ile anlaşma yapılacağı yönündeki iddiaları yalanlamadı ve "B planına ihtiyaç duyulduğunu" söyledi. Maiga, basına yaptığı açıklamada, Mali ile Wagner arasında paralı asker konuşlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalanacağı iddialarına yanıt verdi.

Fransa'nın sonlandıracağını duyurduğu Barkhane Operasyonu'na atıfta bulunan Maiga,"Ortaklarımız bazı alanlardan çekilme kararı aldığında ve yarın çekildiklerinde ne yapacağız? B planımız olmasın mı?" ifadesini kullandı. Choguel Kokalla Maiga, bu alanların doldurulması gerektiğini ancak yeteri kadar askeri birlik olmadığını kaydederek, B planıyla neyi kastettiğine ise açıklık getirmedi.

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"Mali hükümeti ile Rus Wagner Grubu arasında paralı asker anlaşması yapıldığı iddiası"
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"Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun anlaşmaya vardığı, ülkeye 1000 Rus paralı askerin gönderileceği iddia edilmişti. Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, iddiaları yalanlamadı ve "B planına ihtiyaç duyulduğunu" söyledi."

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