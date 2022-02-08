Mali, Fransız gazeteciyi sınır dışı etti

Afrika'ya yönelik yayımlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger'nin Mali'den sınır dışı edildiği bildirildi.

Jeune Afrique'ten yapılan açıklamada, Paris'te ikamet eden ancak 6'yı 7 Şubat'a bağlayan gece, Mali'nin başkenti Bamako'ya ulaşan Roger'nin kaldığı otelde gözaltına alındığı belirtildi.

Roger'nin geçerli bir vizeyle ülkeye girdiği ve gazeteci kimliğini gizlemediği vurgulanan açıklamada, Fransız gazetecinin polis merkezindeki sorgusunun ardından sınır dışı edildiği bildirildi.

Jeune Afrique'in olayı kınadığının altı çizilen açıklamada, bu kararın hem haksız olduğu hem de haber alma özgürlüğünü engellediği ifade edildi.

Mali'de en son 2018'de Fransız RFI radyosu muhabirinin akreditasyonu iptal edilmiş, o tarihten bu yana hiçbir gazeteci sınır dışı edilmemişti.

Asker ağırlıklı geçiş hükümeti, geçen ay, yabancı gazetecilere yönelik yeni bir akreditasyon süreci başlatacaklarını duyurmuştu.

Fransa ile Mali arasında gerginlik

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana 2 ülke arasında esen soğuk rüzgarlar, son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Son olarak Ağustos 2020'den bu yana yönetimdeki cuntanın demokratik seçimleri 5 yıl sonra düzenleyeceğini açıklaması, bu ülke ile uluslararası toplum arasındaki ipleri iyice germişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Mali'deki geçiş hükümetini "gayrimeşru" şeklinde nitelemesi sonrasında Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den ülkeden ayrılmasını istemişti.