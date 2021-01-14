Mali'deki terör saldırısında ölen BM askerlerinin sayısı 4'e çıktı

Mali'nin Timbuktu bölgesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin sayısı 4'e yükseldi.

Fildişi Sahili Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Timbuktu-Douentza mevkisinde saldırıya uğrayan BM askerlerinin Fildişi Sahili vatandaşı oldukları, yaralı askerlerden birinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dünkü saldırıda BM askerlerini taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı infilak etmiş, akabinde araca silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 BM barış gücü askerinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Mali'de 2013'ten bu yana görev yapan ve 15 bin personelden oluşan Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'ndan (MINUSMA) bugüne kadar 230 personel kaybetti.

Fildişi Sahili'nden de 150 askerin görev yaptığı MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan