Mali'deki terör saldırısında 53 asker ile 1 sivil hayatını kaybetti

02.11.2019 11:17

Mali hükümeti, ülkenin kuzey sınırına düzenlenen 'terör saldırısında' 53 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yönetimden yapılan açıklamada söz konusu saldırının, Mali'nin Nijerya sınırına yakın Menaka bölgesini hedef aldığı ve 53 askerin yanında bir siville birlikte toplam 54 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Mali İletişim Bakanı Yay Sangare, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Durum şu an kontrolümüz altında. Arama ve tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.

Sangare, ayrıca 10 kişinin 'ciddi şekilde yaralandığını' belirtirken, saldırıyla ilgili başka bir detay paylaşmadı.

Mali yönetimi saldırıyı 'terör saldırısı' olarak tanımlarken, bu eylemi kınayarak kesin bir rakam vermeden birçok kişinin hayatını kaybettiğini veya ciddi şekilde yaralandığını vurguladı. Hükümet açıklamasında, "Bölgenin yeniden güvenli hale getirilmesi ve saldırganların bulunması için takviyeler yapılıyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA