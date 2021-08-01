Mali'deki terör mağduru kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Malili terör mağduru kadınlar, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 698 gündür oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle görüşerek, destek mesajı verdi.

Malili terör mağduru kadınlar, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 698 gündür oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle görüşerek, destek mesajı verdi.

Başkent Bamako'da "31 Temmuz Afrikalı Kadınlar Günü" vesilesiyle "Demokrasi ve Bağımsızlık için Afrika Dayanışması (SADI)" partisinin düzenlediği ve Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart'ın da katıldığı etkinlikte Diyarbakır annelerinin mücadelesi de unutulmadı.

Etkinlikte, Malili kadınlar, Türkiye'den Vatan Partisinin koordinasyonuyla Diyarbakır anneleriyle görüntülü görüşme imkanı buldu.

Büyükelçi Onart da Diyarbakır anneleriyle yapılan görüşmede, onlara hitaben, "Mücadeleniz buraya kadar ses getirdi. Uzak diyarlara kadar sesiniz duyuldu. Buradaki kadınlar da ne yazık ki terör mağduru. Dolayısıyla onlar da sizi çok iyi anladı, mesajlarınızı aldı. Mücadelenize devam edin, yılmamak lazım. Gördüğünüz gibi sesiniz uzak coğrafyalarda yankı buldu." dedi.

Kadın örgütlenmesi "Aoua Keita Hareketi" adına okunan bildiride, Diyarbakır annelerinin 698 gündür HDP İl Başkanlığı binası önünde, bölücü terör örgütünün kaçırdığı evlatlarını beklediği belirtildi.

"Diyarbakır annelerine buradan dayanışma mesajı yolluyoruz"

Bildiride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz çabalıyor, mücadele ediyoruz." ifadelerinden de alıntı yapıldı.

Bildiride şunlar kaydedildi:

"Biz, Fransız emperyalizmi ve Mali'deki müttefikleri tarafından düzenlenen ve desteklenen terör eylemlerinde eşlerini, evlatlarını, kardeşlerini kaybetmiş kadınlar olarak, bölücü örgütlerin, Türk gençlerinin beynini yıkayarak onları zorla alıkoymalarını şiddetle kınıyoruz. Diyarbakır annelerinin, çocuklarını kaçıranlar üzerinde baskı kurma kararlılığını destekliyoruz. Diyarbakır annelerine buradan dayanışma mesajı yolluyoruz. Türk milletine de bu mücadelesine desteğimizi sunuyoruz."

Diyarbakır annelerinin yalnız olmadığının altı çizilerek, "Mali'de terör nedeniyle eşlerini, babalarını, kardeşlerini kaybetmiş kadınlar Diyarbakır anneleriyle aynı mücadeleyi veriyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı