Mali'deki darbe sonrası geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olması isteniyor
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Mali'deki darbe sonrası geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olması isteniyor

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali'de darbe sonrası yaşanacak geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olmasını istiyor.

Mali'deki darbe sonrası geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olması isteniyor
27.08.2020 02:27 | Son Güncelleme: 27.08.2020 02:27

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali'de darbe sonrası yaşanacak geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olmasını istiyor.

ECOWAS'ın, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın devrilmesinin ardından bölgeye gönderdiği heyetin lideri eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye, Mali'deki görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Buhari'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Jonathan, 22-24 Ağustos'taki temaslarında, askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinden (CNSP) Keita'nın güvenli bir yer transfer edilmesini istediklerini ancak bunun yerine kendisine tedavi için yurt dışına çıkış izni verildiğini söyledi.

Jonathan, CNSP'ye, ECOWAS'ın sivil ya da emekli bir askerin liderliğinde, 6,9 ya da en fazla 12 aylık bir geçiş hükümetini kabul edeceğini ilettiklerini aktardı.

Keita ile de görüştüklerini vurgulayan Jonathan, devrik liderin zorla istifa etmediğini ve görevine de dönmek istemediğini söylediğini kaydetti.

Jonathan, CNSP'nin, ECOWAS'ın Mali'ye uyguladığı yaptırımları kaldırmasını istediğini belirtti. Jonathan, buna ECOWAS üyesi ülkelerin liderlerinin karar verebileceğini açıkça ifade ettiklerine dikkat çekti.

Açıklamada, 28 Ağustos Cuma günü ECOWAS üyesi ülkeler arasında videokonferans yoluyla bir zirve düzenleneceği bilgisi de paylaşıldı.

ECOWAS zirvesinin 26 Ağustos Çarşamba günü yapılması bekleniyordu.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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