Mali'deki cunta, ülkede konuşlu Danimarka askerinin derhal ayrılmasını istiyor - Haberler
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Mali'deki cunta, ülkede konuşlu Danimarka askerinin derhal ayrılmasını istiyor

Mali'deki cunta, ülkede konuşlu Danimarka askerinin derhal ayrılmasını istiyor
AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Mali'deki cunta yönetimi Takuba Görev Gücü kapsamında geçen hafta konuşlanan 100 askerin derhal ülkeden ayrılmasını istedi.

Mali'deki cunta yönetimi Takuba Görev Gücü kapsamında geçen hafta konuşlanan 100 askerin derhal ülkeden ayrılmasını istedi.

Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, önceki hafta Takuba görev Gücü bünyesinde doğudaki Menaka bölgesinde konuşlanan Danimarka askerlerinin "derhal" ülkeden ayrılması gerektiği belirtildi.

Danimarka ile askerlerin konuşlanmasına ilişkin ikili bir anlaşma imzalanmadığı hatırlatılan açıklamada, askerlerin Mali tarafının rızası olmadan bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Adını Sahel'dek Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba gücünde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.

Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak ve Fransa'nın Barkhane Operasyonuna destek amacıyla 2020'de kurulan Takuba'ya Fransa'nın yakın müttefikleri Almanya, İspanya ve İngiltere ise katılmayı reddediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

Danimarka, Hükümet, Fransa, Güncel, Haber

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