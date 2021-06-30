Mali'deki BM misyonunun görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
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Mali'deki BM misyonunun görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Mali'deki BM misyonunun görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) görev süresini 1 yıl daha uzattı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) görev süresini 1 yıl daha uzattı.

BMGK oturumunda, uzun yıllardır güvenlik krizinin devam ettiği Mali'de yaklaşık 15 bin asker ve polisten oluşan MINUSMA'nın görev süresinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılması kararı alındı.

Oturuma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, MINUSMA'nın öncelikleri arasında Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması'na uyulması ve 24 Mayıs'ta yapılan askeri darbenin ardından sivil geçiş sürecinin tam anlamıyla uygulanmasının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Mali'nin sık sık terörist gruplarca düzenlenen saldırıların hedefi olması, ülkedeki siyasi gelişmeler, güvenlik ve insani koşulların giderek kötüleşmesi nedeniyle misyonun görev süresinin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mali'de darbe sonrası kurulan yeni hükümetin de 27 Şubat 2022'de planlanan genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini belirlenen tarihte düzenlemesi gerektiği vurgulandı.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te BMGK kararıyla kurulmuştu.

Misyonda, 13 bin 289 asker ve 1920 polis görev yapıyor.

Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in ara buluculuğunda 2015'te Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.

Anlaşmanın üzerinden 5 yılı aşkın süre geçse de ülkenin kuzeyinde hala terör örgütü El Kaide ve DEAŞ'a bağlı grupların etkileri ve çatışmaları devam ediyor.

Kuzeydeki silahlı gruplar, Mali hükümetiyle masaya oturabilmek için Fransa da dahil ülkedeki yabancı askeri operasyonların sonlandırılması şartı koşuyor.

Buna karşın Mali devletinin ise güvenliği sağlayabilmek için Birleşmiş Milletler Barış Gücünün bölgedeki varlığının devam etmesini istediği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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