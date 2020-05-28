Mali'deki BM misyonunda 70 Kovid-19 vakası görüldü Sahel ülkesi Mali'deki 15 bin kişilik Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSMA) görevli 70 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Sahel ülkesi Mali'deki 15 bin kişilik Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSMA) görevli 70 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

MINUSMA Sözcüsü Olivier Salgado, yaptığı basın açıklamasında, salgının başlangıcından bu yana misyon içinde 70 Kovid-19 vakası kaydedildiğini belirtti.

Virüse yakalananlardan 39'unun iyileştiğini, 31'inin ise halen tedavi altında olduğunu aktaran Salgado, vakaların görüldüğü MINUSMA kamplarının tamamen dışarıya kapatıldığını ifade etti.

Salgado, MINUSMA'nın Kovid-19 hastalarının tedavisine yönelik açtığı sağlık merkezinin 65 hasta kapasiteli olduğunu dile getirdi.

Mali'de halen 470 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Salgının başından bu yana virüse yakalanan 652'si sağlığına kavuşurken, 72 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA