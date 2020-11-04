Mali'de yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Mali'de yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü

04.11.2020 21:57 | Son Güncelleme: 04.11.2020 22:00
Mali'de yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü

Mali'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Mali'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesindeki Bandiagara kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü silahlı saldırıya uğradı.

Olayda 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybetti.

Aynı bölgede 3 hafta önce de bir yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

İlgili Haberler

Traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Osman Durmuş Mesut Yılmaz Fahrettin Altun
Magazin Hande Demir Danla Bilic Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Afad İzmir Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mali'de yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 22:01:27. #1.15#
title