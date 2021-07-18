Mali'de yabancı uyruklu 5 kişi kaçırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mali'de yabancı uyruklu 5 kişi kaçırıldı

Mali'de yabancı uyruklu 5 kişi kaçırıldı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Mali'nin Moritanya sınırında, 2 Moritanya ve 3 Çin vatandaşı kaçırıldı.

Mali'nin Moritanya sınırında, 2 Moritanya ve 3 Çin vatandaşı kaçırıldı.

Olayın yaşandığı kuzeybatıdaki Nara bölgesinde, güvenlik yetkililerince yapılan açıklamada, Kwala köyüne 55 kilometre mesafede, Sanitasyon ve Taşıma ve Bakım İşleri (ATTM) şirketinde çalışan 2 Moritanya ve Çin Ulusal Denizaşırı Mühendislik Kurumunda (COVEC) görevli 3 Çin vatandaşının, kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Saldırı sırasında her 2 şirkette de ciddi hasarın kayda geçtiği kaydedildi.

Yine Nara bölgesinde 2017'de jandarma tugay komutanı Mamadou Diawara kaçırılmış ve şoförü öldürülmüştü.

Olaydan birkaç ay sonra El Kaide terör örgütüne bağlı bir grup tarafından paylaşılan videoda görünen Diawara, Mali hükümetinden kendisini kaçıranlarla pazarlık yapmasını istemişti.

Diawara'nın, hala terör örgütünün elinde rehin olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Son dakika haber: Çin'de 'Monkey B' virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika haber: Çin'de "Monkey B" virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı
Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Altuğ Tolga Akış Kadir Doğulu Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mali'de yabancı uyruklu 5 kişi kaçırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 18:37:56. #1.16#

title