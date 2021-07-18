Mali'de yabancı uyruklu 5 kişi kaçırıldı

Mali'nin Moritanya sınırında, 2 Moritanya ve 3 Çin vatandaşı kaçırıldı.

Mali'nin Moritanya sınırında, 2 Moritanya ve 3 Çin vatandaşı kaçırıldı.

Olayın yaşandığı kuzeybatıdaki Nara bölgesinde, güvenlik yetkililerince yapılan açıklamada, Kwala köyüne 55 kilometre mesafede, Sanitasyon ve Taşıma ve Bakım İşleri (ATTM) şirketinde çalışan 2 Moritanya ve Çin Ulusal Denizaşırı Mühendislik Kurumunda (COVEC) görevli 3 Çin vatandaşının, kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Saldırı sırasında her 2 şirkette de ciddi hasarın kayda geçtiği kaydedildi.

Yine Nara bölgesinde 2017'de jandarma tugay komutanı Mamadou Diawara kaçırılmış ve şoförü öldürülmüştü.

Olaydan birkaç ay sonra El Kaide terör örgütüne bağlı bir grup tarafından paylaşılan videoda görünen Diawara, Mali hükümetinden kendisini kaçıranlarla pazarlık yapmasını istemişti.

Diawara'nın, hala terör örgütünün elinde rehin olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan