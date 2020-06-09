Mali'de uluslararası aktörler Cumhurbaşkanının istifasını isteyen kanaat önderiyle görüştü
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Mali'de uluslararası aktörler Cumhurbaşkanının istifasını isteyen kanaat önderiyle görüştü

Mali'deki uluslararası aktörlerin Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı protestonun organizatörlerinden İmam Mahmoud Dicko ile görüştüğü bildirildi.

Mali'de uluslararası aktörler Cumhurbaşkanının istifasını isteyen kanaat önderiyle görüştü
09.06.2020 01:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 01:09

Mali'deki uluslararası aktörlerin Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı protestonun organizatörlerinden İmam Mahmoud Dicko ile görüştüğü bildirildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, Birleşmiş Milletler (BM), Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği (AfB) yetkilileri cuma günü yüz binlerce insanın katıldığı, Cumhurbaşkanı Keita'nın istifasını talep eden gösteriyi düzenleyen koalisyonun önde gelen isimlerinden Dicko ile görüştü.

Uluslararası kurumların yetkilileri, koalisyonun temsilcilerinin de hazır bulunduğu görüşmede, İmam Dicko'ya hükümetle aralarında arabuluculuk yapmak istediklerini iletti.

BM'nin Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado, görüşmenin misyonun iyi niyet amaçlı düzenli etkinliklerinden biri olduğunu belirtti.

Salgado, MINUSMA Başkanı Mahamat Saleh Annadif'in taraflar arasında diyalog kurulması amacıyla sadece gösterinin organizatörleriyle değil, hükümet temsilcileriyle de görüştüğünü aktardı.

Diğer yandan Mali hükümetince yapılan açıklamada, halkın haklı endişelerinin anlaşılır olduğu, yönetimin protestoları düzenleyen kuruluş ve siyasi partilerle diyaloga açık olduğu kaydedildi.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı Dicko, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplumun çağrısıyla cuma günü bir araya gelen yüz binlerce kişi Ağustos 2018'de ikinci defa seçilen Keita'nın istifasını talep etmişti.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Keita'yı 2012'den bu yana güvenlik kriziyle mücadele eden Mali'yi kötü yönetmekle ve bölünme tehlikesine sokmakla suçluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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