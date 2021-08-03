Mali'de trafik kazası: 37 ölü

Mali hükümeti, ülkenin Segou bölgesinde yer alan ve şiddetli yağmurların etkili olduğu Zambougou'da bir yolcu otobüsünün bir kamyonla çarpışması sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Mali hükümeti, ülkenin Segou bölgesinde yer alan ve şiddetli yağmurların etkili olduğu Zambougou'da bir yolcu otobüsünün bir kamyonla çarpışması sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Mali hükümeti tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ülkenin Segou bölgesinde yer alan ve şiddetli yağmurların etkili olduğu Zambougou'da bir yolcu otobüsünün bir kamyonla çarpıştığı kaydedildi. Meydana gelen trafik kazası sonucu ilk bilanço raporunu yayınlayan hükümet, "Kazada 37 kişi hayatını kaybetti ve diğerleri ise ağır yaralandı" ifadelerini kullandı. Açıklamada, kazanın detaylarına ilişkin bilgi vermeyen hükümet, "Bu, Zambougou'daki trafik kazası sonrası ilk bilanço" dedi.

Segou Valisi Alassane Traore kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yolcu otobüsünün tarım ürünleri taşıyan bir kamyonla çarpıştığını belirterek, "bu, yağmurda araç kullanmanın bir sonucu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kazadan kurtulan bir kişi yaptığı açıklamada ise, kaza sırasında kamyonun zamanında fren yapmadığını bildirerek, "Görüş zayıftı ve şiddetli yağmur nedeniyle yol ıslaktı" dedi. - BAMAKO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı