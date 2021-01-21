Mali'de teröristlerle milis güçler arasında çatışma: 20 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mali'de teröristlerle milis güçler arasında çatışma: 20 ölü

21.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:02
Mali'de teröristlerle milis güçler arasında çatışma: 20 ölü

Mali'nin Segou bölgesinde, teröristlerle gönüllü milis güçler arasında çıkan çatışmada 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Mali'nin Segou bölgesinde, teröristlerle gönüllü milis güçler arasında çıkan çatışmada 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 16 Ocak'ta Dogofry mevkisinde yaşanan olayda, teröristler, bölge halkına ait pirinç tarlalarındaki ürünleri almak istedi.

Buna karşı koyan gönüllü milis güçlerle teröristler arasında çıkan çatışmada 20 kişi hayatını kaybetti.

Teröristlerin, Dofofry'da zaman zaman bölge halkına ait tarlalardaki ürünlere el koyduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Sarıgül
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Josef De Souza Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mali'de teröristlerle milis güçler arasında çatışma: 20 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 16:03:30. #1.14#
title