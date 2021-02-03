Mali'de terör saldırısında 4 asker öldü
03.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:22
Mali'de orduyu hedef alan terör saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi.
Mali'de orduyu hedef alan terör saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, Mopti bölgesindeki Boni mevkisinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırıda, 2'si ağır 10 askerin de yaralandığı kaydedildi.
Ülkenin iç kesimlerinde bulunan Mopti, 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan