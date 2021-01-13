Mali'de terör saldırısında 3 BM askeri hayatını kaybetti

Mali'nin Timbuktu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 3 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri öldü, 6 asker de yaralandı.

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSMA) yapılan yazılı açıklamada, askerlerin, Timbuktu-Douentza mevkisinde saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırıda 3 barış gücü askerinin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, 6 askerin de yaralandığı kaydedildi.

MINUSMA Başkanı Mahamat Saleh Annadif, barış gücü askerlerini hedef alan saldırıyı şiddetle kınadı.

Mali'de 2013'ten bu yana görev yapan MINUSMA, bugüne kadar 230 unsurunu kaybetti. MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor. Barış gücü askerleri "mavi kasklılar" olarak da adlandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan