Mali'de terör saldırıları: 2 ölü, 8 yaralı

Mali'nin kuzeyinde düzenlenen 2 ayrı saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, 8 barış gücü askeri yaralandı.

Mali'nin kuzeyinde düzenlenen 2 ayrı saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, 8 barış gücü askeri yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, cumartesi gece kuzeydeki Gao kentine 60 kilometre mesafedeki kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ertesi gün de ülkenin iç kesimlerinde yer alan Douentza bölgesinin doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) bünyesinde görev yapan askerleri taşıyan aracın mayına çarpması sonucu 5'i ağır 8 asker yaralandı.

Mali'nin kuzeyindeki terör sorunu

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in ara buluculuğunda 2015'te Tuareglerden oluşan ayrılıkçı Azavad Hareketleri Koordinasyonu ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.

Anlaşmanın üzerinden 5 yılı aşkın süre geçse de ülkenin kuzeyinde hala Mağrip El Kaidesi ve DEAŞ'a bağlı örgütlerin etkileri ve saldırıları devam ediyor.

Bölgede barış ortamının sağlanması için ABD'nin Taliban'la masaya oturduğu gibi Mali'nin de Mağrip El Kaidesi'ne bağlı Nusret El İslam vel Muslimin örgütünün liderliğini yürüten Iyad Aggali ve Masina Kurtuluş Cephesi lideri Emadu Kufa ile masaya oturması gerektiği uzun süredir tartışılıyor.

Hem Temmuz 2020'de devrilen eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita hem sonrasında kurulan geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı Bah N'daw hem de 24 Mayıs'taki darbeyle başa gelen Assimi Goita da bu öneriye sıcak bakıyor.

Bu diyalog çağrısına, Mali'nin de yer aldığı Sahel bölgesinde 2013'ten bu yana askeri operasyonlar yürüten Fransa ise şiddetle karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan