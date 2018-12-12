Mali'de Stk'lerden Başkentte Protesto Yasağına Tepki

Mali'de 51 sivil toplum kuruluşu, hükümetin başkent Bamako'da protesto düzenlenmesini yasaklamasına tepki gösterdi.

Yerel basındaki haberlere göre, 51 STK yayımladığı basın açıklamasında, hükümetin Bamako'da gösterileri ve toplantıları yasaklamasını kınadı.

Bu kararın Mali'de demokrasiyi tehlikeye atacağı belirtilen açıklamada, yasağın barışçıl gösterilere izin veren Mali anayasasını ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ihlal ettiği vurgulandı.

STK'ler ayrıca hükümetin yürürlüğe koymak istediği Ulusal Uyum Yasası'nı ertelemesini talep etti.

Diğer yandan güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluşlarının bugün düzenlemek istediği yürüyüşe izin vermedi.

Söz konusu yasa, haftaya perşembe parlamentoda oylanacak.