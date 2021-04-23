Mali'de şehitler adına su kuyusu açıldı
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Mali'de şehitler adına su kuyusu açıldı

Mali'de şehitler adına su kuyusu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye genelinde bir araya gelen Ülkücü Teknik Öğretmenler Grubu, 12 ülkücü şehit teknik öğretmen ve tüm şehitler adına Mali'de su kuyusu açtı.

Türkiye genelinde bir araya gelen Ülkücü Teknik Öğretmenler Grubu, 12 ülkücü şehit teknik öğretmen ve tüm şehitler adına Mali'de su kuyusu açtı.

Ülkücü Teknik Öğretmenlerden oluşan arkadaş grubu 12 ülkücü şehit teknik öğretmen ve diğer şehitler adına Mali'nin Segou bölgesinde yer alan Nakry köyünde su kuyusu açtırdı. 20 Nisan'da gerçekleştirilen açılış törenine bölgede yaşayan halk büyük bir coşku ve heyecanla katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunarak açılışı gerçekleştirilen kuyunun başında 4 adet de kurban kesilerek etleri törene katılan ihtiyaç sahibi halka dağıtıldı. Şehitler adına ayrıca 2 fidan dikildi. Bölgedeki halkın mutluluğu fotoğraflara yansırken, ileri düzeyde su kıtlığı yaşanan bölgede açılan su kuyusu sayesinde 7 bin kişinin su ihtiyacı karşılanmaya başlandığı bildirildi. - BURSA

Mali'de şehitler adına su kuyusu açıldı
Mali'de şehitler adına su kuyusu açıldı
Mali'de şehitler adına su kuyusu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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