Mali'de seçim sonucu protestolarında 3 kişi öldü
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Mali'de seçim sonucu protestolarında 3 kişi öldü

Mali'nin batısındaki Kayes kentinde, genel seçim sonuçlarına yönelik protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Mali'de seçim sonucu protestolarında 3 kişi öldü
14.05.2020 00:54 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:54

Mali'nin batısındaki Kayes kentinde, genel seçim sonuçlarına yönelik protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kayes'te genel seçimin kesin sonuçlarının geçici sonuçlardan farklı açıklanması ve Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirleri nedeniyle yürürlükte olan sokağa çıkma yasağı günlerdir protesto ediliyor.

Sokağa çıkma yasağının hafta sonu kaldırılmasının ardından kentte salı günü 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesi üzerine protestolar şiddetlendi.

Sokaklara dökülen halk, iki polis karakolu ile belediyeye ait bir binayı ateşe vererek buradaki tüm döküman ve arşiv belgelerini yaktı.

Güvenlik güçlerinin, şiddete başvuran göstericilere müdahalesinde 2 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Mali Cumhurbaşkanlığı, olaylarla ilgili soruşturma açılacağını duyurdu.

Bölgesel Yönetim Bakanlığının 24 Nisan'da açıkladığı geçici sonuçlar ile Anayasa Mahkemesinin 30 Nisan'da açıkladığı kesin sonuçların farklı olması, başta başkent Bamako ve Sikasso olmak üzere çok sayıda kentte protesto edilmişti.

Kesin sonuçlara göre, iktidardaki Mali Birlik Partisi parlamentodaki 147 sandalyeden 51'ini kazandı. Geçici sonuçlara göre bu sayı 43 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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