Mali'de orduya düzenlenen saldırılarda 4 asker öldü - Haberler
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Mali'de orduya düzenlenen saldırılarda 4 asker öldü

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Mali'de orduya düzenlenen saldırılarda 4 asker öldü

Mali'de orduyu hedef alan saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, 14 asker yaralandı.

Mali'de orduyu hedef alan saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, 14 asker yaralandı.

Ulusal basındaki haberler e göre, Mali'nin kuzeybatısındaki Nara bölgesinin Guire kırsalında askerler saldırıya uğradı.

Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 14 asker yaralandı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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