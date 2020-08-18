Mali'de muhalefet ülke çapında yeni gösteriler planlıyor
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Mali'de muhalefet ülke çapında yeni gösteriler planlıyor

Bir süredir siyasi krizle mücadele eden Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasını talep eden muhalif gruplar yeniden sokağa inmeye hazırlanıyor.

Mali'de muhalefet ülke çapında yeni gösteriler planlıyor
18.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:37

Bir süredir siyasi krizle mücadele eden Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasını talep eden muhalif gruplar yeniden sokağa inmeye hazırlanıyor.

Çok sayıda muhalif siyasi parti ve sivil toplum örgütünün başını çektiği M5 RFP platformunun liderlerinden İbrahim Ikassa Maiga, yerel basına yaptığı açıklamada, eylemlerini artıracaklarını söyledi.

Buna göre, muhalif grupların 25-26 Ağustos'ta ülke çapında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

Daha önce de 21 Ağustos Cuma günü için namazdan sonra eylem çağrısı yapılmıştı. Bir gün önce ise muhalif grupların kadın kolları sokağa inecek.

Muhalifler geri adım atmıyor

Mayıs ayından bu yana Cumhurbaşkanı Keita'nın istifasını talep eden ve çok sayıda protestolar düzenleyen muhalif gruplar, diyalog çağrısına karşın geri adım atmıyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına ara buluculuk görevi üstlenen eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, M5 RFP platformuna, geçen hafta Keita ile masaya oturma teklifinde bulunmuş ancak platform öneriyi sert dille geri çevirmişti.

Muhalifler, Keita istifa edene kadar eylemlerine devam edeceğini söylerken, ECOWAS ise hiçbir şekilde Keita'nın istifasına izin verilmeyeceğinin altını çiziyor.

Üye ülkelerin liderleri 28 Temmuz'da düzenlenen olağan üstü zirvede, Keita'nın istifasının müzakere konusu olmayacağını ifade etmişti.

Mali'deki siyasi kriz

Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin mart ve nisan aylarında düzenlenen 2 turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi yapmıştı.

M5 RFP platformu, Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuştu.

Göstericiler 10 Temmuz'da başlayan protestolarda ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş, en az 124 kişi yaralanmıştı. Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.

ECOWAS acil toplandı

ECOWAS üyesi ülkelerin liderlerinin için 28 Temmuz'da yaptığı acil toplantıda Meclis Başkanı da dahil tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Anayasa Mahkemesinin hızlı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kararı alınmıştı.

Bu karar üzerine 8 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Keita'nın imzaladığı kararnameyle Anayasa Mahkemesine 9 üye atanmış, üyeler 2 gün sonra yemin etmişti.

Kaynak: AA

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