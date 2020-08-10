Mali'de muhalefet, Fransa'yı iç siyasete karışmakla suçladı
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Mali'de muhalefet, Fransa'yı iç siyasete karışmakla suçladı

Bir süredir siyasi krizle mücadele eden Mali'de, muhalif grupların liderlerinden İmam Mahmoud Dicko, Fransa'yı ülkenin iç işlerine karışmakla suçladı.

Mali'de muhalefet, Fransa'yı iç siyasete karışmakla suçladı
10.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:30

Bir süredir siyasi krizle mücadele eden Mali'de, muhalif grupların liderlerinden İmam Mahmoud Dicko, Fransa'yı ülkenin iç işlerine karışmakla suçladı.

Çok sayıda muhalif siyasi parti ve sivil toplum örgütünün başını çektiği M5 RFP platformunun liderlerinden ve eski Yüksek İslam Konseyi Başkanı İmam Dicko, başkent Mali'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Boubou Cisse ve Fransa'yı eleştirdi.

Cisse'nin ne muhalefeti ne de hükümeti temsil etmediğinin altını çizen Dicko, kendisini artık başbakan olarak görmek istemediklerini söyledi.

Dicko, Fransa'yı da Başbakan'a destek vererek ülkedeki krizi derinleştirmekle suçladı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın, Başbakan'ı hala görevinde tutma kararının arkasında da Fransa'nın olduğunu iddia eden Dicko, "Fransa düşmanı değilim ancak Fransa bize saygı duymalı." ifadesini kullandı.

Mali'de siyasi kriz

Ülkede mayıstan bu yana Cumhurbaşkanı Keita'nın istifası için gösteriler düzenleniyor.

Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin, mart-nisan aylarında düzenlenen iki turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi düzenlemişti.

M5 RFP platformu, Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

10 Temmuz Cuma günü başlayan protestolarda, göstericiler ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş en az 124 kişi yaralanmıştı.

Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.

ECOWAS acil toplandı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Mali'de siyasi krize çözüm bulmak için 28 Temmuz'da acil toplanmıştı.

Toplantıda, Meclis Başkanı da dahil tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Anayasa Mahkemesinin hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kararı alınmıştı.

Bu kararın üzerine 8 Ağustos'da Cumhurbaşkanı Keita'nın imzaladığı kararnameyle Anayasa Mahkemesine 9 üye atanmıştı.

Kaynak: AA

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