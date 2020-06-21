Mali'de muhalefet, ECOWAS'ın siyasi krize çözüm önerilerini reddetti
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Mali'de muhalefet, ECOWAS'ın siyasi krize çözüm önerilerini reddetti

Sahel ülkesi Mali'de, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasını talep eden geniş tabanlı muhalefet hareketi, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) siyasi krize çözüm önerilerini reddetti.

Mali'de muhalefet, ECOWAS'ın siyasi krize çözüm önerilerini reddetti
21.06.2020 19:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:49

Sahel ülkesi Mali'de, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasını talep eden geniş tabanlı muhalefet hareketi, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) siyasi krize çözüm önerilerini reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 5 Haziran'da geniş katılımlı gösteri düzenleyen ve 5 Haziran Hareketi-Vatansever Güçlerin Mitingi (M5 RFP) adını alan muhalefet platformunun yayımladığı açıklamada, ülkedeki ECOWAS delegasyonunun, Mali'deki tüm krizlerin ve zorlukların sebebi olan kötü yönetim, yozlaşma ve cumhuriyet ilkelerinin ihlalini hesaba katmadığı belirtildi.

ECOWAS'ın seçim sonuçlarının tartışmalı olduğu bölgelerde genel seçimlerin yenilenmesi ve ulusal birlik hükümeti kurulması önerilerinin bu şartlar altında Mali'nin hiçbir sorununu çözemeyeceği vurgulanan açıklamada, M5-RFP'nin Cumhurbaşkanı Keita'nın görevi bırakması amacına ulaşmak için tüm yasal ve meşru yolları kullanmakta kararlı olduğu kaydedildi.

Muhafet, Keita'yi kötü yönetimle suçluyor

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Keita'yı "2012'den bu yana güvenlik kriziyle mücadele eden Mali'yi kötü yönetmekle ve bölünme tehlikesine sokmakla" suçluyor.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Mahmoud Dicko, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün çağrısıyla 5 Haziran'da bir araya gelen yüz binlerce kişi, Ağustos 2018'de ikinci defa seçilen Keita'nın istifasını talep etmişti.

ECOWAS'in perşembe günü Mali'ye gönderdiği arabulucu delegasyonu, siyasi krize çözüm için taraflarla görüşmüş, Cumhurbaşkanı Keita diyaloga açık olduğunu ve ulusal birlik hükümeti kurulabileceğini bildirmişti.

Muhalefet platformu, iki hafta aradan sonra 19 Haziran'da geniş katılımlı protesto düzenlemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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