Mali'de meydana gelen trafik kazası 37 can aldı
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Mali'de meydana gelen trafik kazası 37 can aldı

Mali'de meydana gelen trafik kazası 37 can aldı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Mali'nin Segou kentinde meydana gelen trafik kazasında 37 kişi yaşamını yitirdi.

Mali'nin Segou kentinde meydana gelen trafik kazasında 37 kişi yaşamını yitirdi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kamyon ile bir yolcu otobüsünün, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Segou kentinin Zambougou mevkisinde çarpıştığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre, kazada 37 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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