Mali'de liderleri 100 gün önce kaçırılan ana muhalefetten Cumhurbaşkanına tepki
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Mali'de liderleri 100 gün önce kaçırılan ana muhalefetten Cumhurbaşkanına tepki

Mali'de, liderleri Soumalia Cisse 100 gün önce kaçırılan ana muhalefet partisi Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği (URD), Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'dan Cisse'nin durumunu açıklamasını istedi.

Mali'de liderleri 100 gün önce kaçırılan ana muhalefetten Cumhurbaşkanına tepki
29.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:52

Mali'de, liderleri Soumalia Cisse 100 gün önce kaçırılan ana muhalefet partisi Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği (URD), Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'dan Cisse'nin durumunu açıklamasını istedi.

URD Gençlik Kolları Başkanı Abdrahamane Diarra, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Keita'nın, 25 Mart'ta seçim kampanyası için gittiği Gao bölgesinde kaçırılan Cisse'nin hayatta olduğunu ve yakında serbest kalacağını duyurduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Keita'nın bu duyuruyu yapmasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen Cisse'den halen haber olmadığını kaydeden Abdrahamane Diarra, "Bu yakın ne zaman gelecek Sayın Cumhurbaşkanım?" ifadesini kullandı.

Diarra, Keita'nın umutları yükseltecek bu tür duyurular yapmak yerine, Cisse'nin ailesini gerçekler hakkında bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı.

Cisse'nin hükümet yetkililerinin güvenlik teminatlarına dayanarak seçim kampanyası yürüttüğünü belirten Abdrahamane Diarra, URD liderinin kaçırılmasında hükümetin dolaylı olarak sorumlu olduğunu dile getirdi.

Diarra ayrıca, Mali halkını Cisse'nin bırakılması talebiyle perşembe günü düzenlenecek protesto gösterisine katılmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Keita'yı "2012'den bu yana güvenlik kriziyle mücadele eden Mali'yi kötü yönetmekle ve bölünme tehlikesine sokmakla" suçlayan geniş tabanlı muhalefet platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlemişti.

Gösterilerde, Keita'nın istifası, genel seçim sonuçlarını açıklayan Anayasa Mahkemesinin feshi ve Cisse'nin serbest bırakılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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