Mali'de köye silahlı saldırı: 95 ölü
Afrika ülkesi Mali'de Bandiagara bölgesinde Sobanekou isimli köye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 95'e yükseldiği belirtiliyor.
Afrika ülkesi Mali'de Bandiagara bölgesinde Sobanekou isimli köye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 95'e yükseldiği belirtiliyor. Yerel medya, açıklamanın Savunma Bakanlığı'nca yapıldığını; ölü sayısının artmasından endişe edildiğini yazdı.
Kaynak: DHA
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