Mali'de köye silahlı saldırı: 95 ölü

Mali'de köye silahlı saldırı: 95 ölü

Afrika ülkesi Mali'de Bandiagara bölgesinde Sobanekou isimli köye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 95'e yükseldiği belirtiliyor.

Mali'de köye silahlı saldırı: 95 ölü

Afrika ülkesi Mali'de Bandiagara bölgesinde Sobanekou isimli köye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 95'e yükseldiği belirtiliyor. Yerel medya, açıklamanın Savunma Bakanlığı'nca yapıldığını; ölü sayısının artmasından endişe edildiğini yazdı.
 


Kaynak: DHA
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