Mali'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Afrika ülkesi Mali'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Afrika ülkesi Mali'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, bugünden geçerli olmak üzere akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının başladığını belirtti.

Mali'nin kara sınırlarının yolcu geçişine kapatıldığını kaydeden Keita, salgın tehdidine rağmen pazar günkü genel seçimlerin gerekli önlemler alınarak düzenleneceğini duyurdu.

Ülkede şu ana kadar yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kamerun'da vaka sayısı 75'e çıktı

Diğer yandan Kamerun'da görülen Kovid-19 vaka sayısı 75'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son testlerde 9 vakanın pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, vakaların en fazla başkent Yaounde, Douala ve Bafoussam kentlerinde görüldüğü ifade edildi.

Başbakan Joseph Dion Ngute, basına yaptığı açıklamada halkın sosyal izolasyon kurallarına uymadığını vurgulayarak, kural ihlallerine sert yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

Kaynak: AA